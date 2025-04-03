🚗 ТЕСТ від Finance.ua: ваш водійський стиль — ТОП чи повний крінж? 🚦 Сьогодні 14:04 — Технології&Авто

🚗 ТЕСТ від Finance.ua: ваш водійський стиль — ТОП чи повний крінж? 🚦

Кожен водій — це окрема історія. Хтось їздить за правилами, немов відмінник у школі, а хтось вважає себе головним героєм «Форсажу» (тільки без бюджету на спецефекти).

Чи вмикаєте ви поворотники, чи вважаєте це «спойлером» для інших водіїв? Чи дотримуєтесь швидкісного режиму, чи ваша машина досі вірить у НЛО? А може, вам знайомий звук «бібікань» у вашу адресу частіше, ніж хотілося б?

🚘 Пройдіть наш тест та дізнайтеся, хто ви за кермом: зразковий профі, гонщик на мінімалках чи водійський крінжер, якому навіть GPS відмовляється допомагати!

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