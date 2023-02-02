Tesla збільшить виробництво на заводі в Шанхаї: зниження цін стимулює попит — Finance.ua
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Tesla збільшить виробництво на заводі в Шанхаї: зниження цін стимулює попит

Технології&Авто
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Tesla збільшить виробництво на заводі в Шанхаї: зниження цін стимулює попит
Tesla збільшить виробництво на заводі в Шанхаї: зниження цін стимулює попит
Tesla планує збільшити виробництво на своєму заводі в Шанхаї протягом наступних 2 місяців, щоб задовольнити попит, викликаний агресивним зниженням цін на свої найбільш продавані моделі.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело та документ про планування, з яким ознайомилось агентство.
Автовиробник планує виробляти в середньому майже 20 тис одиниць щотижня на своєму заводі в Шанхаї в лютому і березні.
Такий рівень виробництва дозволить вивести завод приблизно на рівень вересня, коли було випущено 82 088 автомобілів Model 3 і Model Y, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів.
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Tesla не відразу відповіла на запит про коментарі. Джерело говорило на умовах анонімності, оскільки деталі планів не розголошуються.
У грудні завод у Шанхаї скоротив виробництво приблизно на третину порівняно з листопадом і продовжив період новорічних свят за місячним календарем для працівників у січні, щоб впоратися зі зростаючими запасами, перш ніж ціни на автомобілі в Китаї знизилися від 6% до майже 14%.
На телефонній конференції минулого тижня, присвяченій обговоренню результатів роботи Tesla в четвертому кварталі, генеральний директор Ілон Маск заявив, що в січні замовлення приблизно вдвічі перевищили обсяги виробництва після глобального зниження цін.
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Маск сказав, що в 2023 році поставки можуть досягти 2 мільйонів автомобілів, якщо не буде ніяких зовнішніх збоїв.
Зниження цін Tesla в Китаї спричинило те, що аналітики назвали ціновою війною, оскільки китайські автовиробники Xpeng і Seres’ Aito також почали знижувати ціни.
За перші 29 днів січня середньоденні роздрібні продажі Tesla в Китаї зросли на 36% порівняно з відповідним періодом минулого року, до 25 686 автомобілів.
Зростання було трохи вищим, ніж у головного конкурента BYD, тоді як загальні продажі автомобілів впали на 45%, свідчать дані China Merchants Bank International.
Шанхайський завод Tesla виробляє автомобілі для китайського ринку і для експорту в Європу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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