Tesla збільшує інвестиції в Китай: у Шанхаї з'явиться новий завод — Finance.ua
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Tesla збільшує інвестиції в Китай: у Шанхаї з'явиться новий завод

Фондовий ринок
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Tesla збільшує інвестиції в Китай: у Шанхаї з'явиться новий завод
Tesla збільшує інвестиції в Китай: у Шанхаї з'явиться новий завод
На тлі зростаючої напруги у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, автовиробник Tesla заявив про збільшення інвестицій в Китай.
Як повідомляє Bloomberg, Tesla побудує новий завод з виробництва акумуляторів у Шанхаї.
Будівництво заводу планується розпочати у третьому кварталі 2023 року. Імовірно, завод почне працювати вже в другому кварталі 2024 року.
Як йдеться в матеріалі, планується, що Tesla буде виробляти свої великогабаритні накопичувачі енергії Megapack вже на новому заводі.
Планується, що новий завод спочатку вироблятиме 10 000 мегапакетів щорічно, що дорівнює приблизно 40 ГВт-год зберігання енергії, а продукція буде продаватися по всьому світу.
Megapack — це масивна батарея, призначена для стабілізації енергетичних мереж. Кожна одиниця може забезпечити електроенергією в середньому 3600 будинків протягом однієї години.
Нагадаємо, у липні 2020 року Tesla була визнана найдорожчою автомобільною компанією світу. Ринкова капіталізація Tesla досягла 209,47 мільярда доларів.
За матеріалами:
УНІАН
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