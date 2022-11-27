Tesla відкличе у Китаї понад 80 тисяч електромобілів — Finance.ua
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Tesla відкличе у Китаї понад 80 тисяч електромобілів

Фондовий ринок
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Компанія Tesla відкличе в Китаї понад 80 000 своїх електромобілів через проблеми з програмним забезпеченням та ременями безпеки.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайського регулятора.
Під нову кампанію відкликають 67 698 автомобілів Tesla Model S і Model X, які були ввезені в Китай в період з 25 вересня 2013 року по 21 листопада 2020 року. У цих автомобілів були виявлені проблеми із програмним забезпеченням, які впливають на систему керування акумулятором. У рамках відкликання Tesla планує оновити його, усунувши знайдену несправність.
Крім цього, Tesla також відкликає 2736 імпортованих до Китаю седанів Model 3, вироблених у період із січня по листопад 2019 року, і ще 10 127 електрокарів тієї ж моделі китайської збірки, які були випущені з 14 жовтня 2019 року по 26 вересня 2022 року.
Тим часом у квітні поточного року Tesla відкликала в Китаї загалом 127 785 електромобілів Model 3 через потенційні проблеми з напівпровідниковими компонентами, здатними призвести до ДТП.
За матеріалами:
MMR
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