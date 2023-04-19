Tesla вдруге за місяць знижує ціни на електрокари — Finance.ua

Tesla вдруге за місяць знижує ціни на електрокари
Американська компанія Tesla запровадила чергову хвилю зниження цін на свої електричні автомобілі Model 3 і Model Y.
Про це повідомляє Electrek.
Нові знижки на авто стали вже другими за цей місяць, в результаті чого ціна електромобілів стартувала нижче 40 000 доларів.
Зазначається, що після постійного та поступового підвищення цін на електромобілі протягом останніх двох років, Tesla почала знижувати ці ціни у 2023 році, щоб підтримувати попит.
Відтак Model 3 Standard Range RWD, найдешевший автомобіль Tesla, подешевшала з 41 990 до 39 990 доларів.
У новому оновленні цін Tesla також значно знизила ціни на всю лінійку Model Y.
Ціна кожної моделі за одну ніч знизилася на 3000 доларів:
- Model Y AWD — з $49 990 до $46 990;
- Model Y Long Range — з $52 990 до $49 990;
- Model Y Performance — з $56 990 до $53 990.
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