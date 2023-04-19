Tesla вдруге за місяць знижує ціни на електрокари — Finance.ua

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Tesla вдруге за місяць знижує ціни на електрокари

Технології&Авто
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Tesla вдруге за місяць знижує ціни на електрокари
Tesla вдруге за місяць знижує ціни на електрокари
Американська компанія Tesla запровадила чергову хвилю зниження цін на свої електричні автомобілі Model 3 і Model Y.
Про це повідомляє Electrek.
Нові знижки на авто стали вже другими за цей місяць, в результаті чого ціна електромобілів стартувала нижче 40 000 доларів.
Зазначається, що після постійного та поступового підвищення цін на електромобілі протягом останніх двох років, Tesla почала знижувати ці ціни у 2023 році, щоб підтримувати попит.
Відтак Model 3 Standard Range RWD, найдешевший автомобіль Tesla, подешевшала з 41 990 до 39 990 доларів.
Tesla вдруге за місяць знижує ціни на електрокари
У новому оновленні цін Tesla також значно знизила ціни на всю лінійку Model Y.
Tesla вдруге за місяць знижує ціни на електрокари
Ціна кожної моделі за одну ніч знизилася на 3000 доларів:
  • Model Y AWD — з $49 990 до $46 990;
  • Model Y Long Range — з $52 990 до $49 990;
  • Model Y Performance — з $56 990 до $53 990.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Укрінформ
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