Tesla розпочне виробництво дешевшої версії Model Y — Finance.ua

Tesla розпочне виробництво дешевшої версії Model Y Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

Tesla розпочне виробництво дешевшої версії Model Y

Tesla планує виробництво бюджетної версії Model Y в Шанхаї, яка буде на 20% дешевшою. Масове виробництво стартує у 2026 році для захисту частки ринку в Китаї та інших регіонах.

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УНН із посиланням на Компанія Tesla вироблятиме дешевшу версію електромобіля Model Y у Шанхаї. Таким чином виробник електромобілів прагне відвоювати позиції на своєму другому за величиною ринку, які були втрачені під час цінової війни, повідомляєУННіз посиланням на Рolitico

Американський виробник електромобілів розробляє модель у рамках проєкту, який має кодову назву «E41». Нова розробка буде виготовлятися з використанням існуючих виробничих ліній. Масове виробництво стартуватиме у 2026 році на найбільшому заводі Tesla, який розташований у Фрімонті, Каліфорнія.

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Знайомі з цим проєктом функціонери компанії повідомляють, що автомобіль буде меншим і принаймні на 20% дешевшим, ніж оновлена Model Y, випущена наприкінці минулого року. Модель Y, середньорозмірний позашляховик, коштує від 36 351 долар.

Шанхайська продукція в основному продаватиметься в Китаї, щоб захистити частку ринку. Також відомо, що модель буде вироблятися в Європі та Північній Америці.

Генеральний директор Ілон Маск у січні заявив, що Tesla представить дешевші моделі в першій половині 2025 року, але не уточнив розмір зниження витрат, ціни, розміри чи специфікації.

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Варто зазначити, що Model Y був найбільш продаваним автомобілем у Китаї у 2023 та 2024 роках, але він зіштовхнувся з потужною конкуренцію з боку китайських компаній, які випустили щонайменше шість аналогічних моделей за минулий рік.

Компанія Tesla висловила стурбованість адміністрації президента США Дональда Трампа щодо можливих збитків для американських експортерів через торговельну війну та економічні контрзаходи. Виробник електромобілів побоюється ймовірного зростання витрат.

Нещодавно Дональд Трамп придбав нову Tesla, щоб продемонструвати свою підтримку компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска. Сам Маск допоміг Трампу обрати авто на під’їзді до Білого дому. Вибір президента США зупинився на блискучому червоному седані Model S.

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