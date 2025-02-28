Оновлена Tesla Model Y Juniper продається в Китаї вдвічі дешевше, ніж в США — Finance.ua
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Оновлена Tesla Model Y Juniper продається в Китаї вдвічі дешевше, ніж в США

Технології&Авто
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Оновлена Tesla Model Y Juniper продається в Китаї вдвічі дешевше, ніж в США
Оновлена Tesla Model Y Juniper продається в Китаї вдвічі дешевше, ніж в США
Tesla Model Y 2026 модельного року надійшла у продаж в Китаї. Про це компанія Tesla повідомила на власному офіційному акаунті у Weibo. Цікаво, що вартість китайської версії електрокросовера починається від 36 350 доларів, тоді як у США автівка доступна у єдиній специфікації Launch Series за $59 990.
Як повідомляє CarNewsChina, виробництво Model Y Juniper в Китаї почалося 17 лютого, а вже через дев’ять днів новинка дебютувала на ринку. Спочатку поставки електрокросовера повинні були початися в березні, проте Tesla Shanghai Gigafactory зуміла раніше почати серійне виробництво оновленого позашляховика.
Спершу новинка буде доступна у версії Launch Edition, що буде у продажу лише до 28 лютого. Покупці Model Y Launch Edition отримають додаткову гарантію на два роки або 40 000 км пробігу. Вартість автівки коливатиметься від 263 500 до 303 500 юанів, що еквівалентно від 36 350 до 41 875 доларів залежно від комплектації.
Tesla Model Y Juniper має 400-вольтову архітектуру. Автівка початкового рівня оснащення має один електромотор на задній осі потужністю 220 кВт (295 к.с.) й батареєю ємністю 62,5 кВт-год. В такому виконанні розгін до сотні становить 5,9 секунди, а запас ходу 593 км за циклом CLTC.
Топова версія Model Y AWD має електромотори потужністю 194 кВт (260 к.с.) на задній осі та 137 кВт (184 к.с.) на передній осі. Загальна потужність трансмісії становить 444 к. с. Батарея має ємність в 78,4 кВт-год й забезпечує 719 км на одному заряді (CLTC).
За матеріалами:
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