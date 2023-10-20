Tesla рахуватиме позіхання водіїв, щоб видати попередження ‎про «надмірну сонливість» — Finance.ua

Tesla рахуватиме позіхання водіїв, щоб видати попередження про «надмірну сонливість»
Відтепер Tesla оцінюватиме втому водія за допомогою нової функції «попередження про сонливість». Звукове та візуальне повідомлення надійде, якщо водій занадто часто моргає чи позіхає — це відстежуватиметься за допомогою камери в салоні, яка паралельно контролює, чи стежить людина за кермом за дорогою.
Чутки про нову функцію поширилися ще у травні, коли хакер Tesla Грін відстежив її у програмному забезпеченні.
У дії інструмент вивчає як риси обличчя, так і поведінку за кермом, і надалі видає на сенсорному екрані сповіщення та посилює його звуковим сигналом. Функцію можна вимкнути в елементах керування у розділі безпеки. Водночас попередження про сонливість автоматично активується лише у випадку, якщо автопілот увімкнений, а авто рухається зі швидкістю понад 60 км/год.
Раніше Tesla оприлюднила фінансові показники за третій квартал, де прибутки автовиробника знизились на 44% до $1,9 млрд у порівнянні $3,3 млрд за відповідний період торік.
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