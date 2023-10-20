Tesla рахуватиме позіхання водіїв, щоб видати попередження ‎про «надмірну сонливість» — Finance.ua
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Tesla рахуватиме позіхання водіїв, щоб видати попередження ‎про «надмірну сонливість»

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Відтепер Tesla оцінюватиме втому водія за допомогою нової функції «‎попередження про сонливість». Звукове та візуальне повідомлення надійде, якщо водій занадто часто моргає чи позіхає — це відстежуватиметься за допомогою камери в салоні, яка паралельно контролює, чи стежить людина за кермом за дорогою.
Чутки про нову функцію поширилися ще у травні, коли хакер Tesla Грін відстежив її у програмному забезпеченні.
У дії інструмент вивчає як риси обличчя, так і поведінку за кермом, і надалі видає на сенсорному екрані сповіщення та посилює його звуковим сигналом. Функцію можна вимкнути в елементах керування у розділі безпеки. Водночас попередження про сонливість автоматично активується лише у випадку, якщо автопілот увімкнений, а авто рухається зі швидкістю понад 60 км/год.
Раніше Tesla оприлюднила фінансові показники за третій квартал, де прибутки автовиробника знизились на 44% до $1,9 млрд у порівнянні $3,3 млрд за відповідний період торік.
За матеріалами:
ITC.ua
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