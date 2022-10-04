Tesla представила прототип робота-гуманоїда — Finance.ua
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Tesla представила прототип робота-гуманоїда

Технології&Авто
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Tesla представила прототип робота-гуманоїда
Tesla представила прототип робота-гуманоїда
Виробник електрокарів Tesla продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі.
Про це повідомляє CNBC.
«Наша мета — зробити придатного для використання робота-людину якомога швидше. Ціна машини може впасти нижче 20 000 доларів», — сказав засновник Tesla Ілон Маск під час презентації.
Він заявляв, що робот виконуватиме за людину рутинну та небезпечну роботу, а бізнес зі створення таких роботів може стати навіть «значнішим», ніж автомобільний бізнес Tesla.
Optimus здатний переносити коробки та поливає квіти, орієнтуючись у просторі за допомогою численних сенсорів. Маск заявив, що у роботі встановлені такі ж датчики, що й у системі автопілота Tesla. За словами мільярдера перші Optimus вже працюють на підприємстві Tesla, виконуючи певну рутинну роботу.
«Перша модель Optimus здатна працювати добу без підзарядки. Одна з її ключових особливостей — рухливі пальці, які дозволяють брати невеликі предмети. Крім того, Optimus здатний „навчатися“, аналізуючи дії людей і повторюючи їх», — розповіли розробники під час презентації.
В майбутньому компанія планує випустити жіночу версію Optimus. Загалом планується, що Tesla буде виготовляти мільйони таких роботів.
Раніше повідомлялося, що Optimus має бути близько 173 сантиметрів у висоту, важити близько 57 кілограмів та мати вантажопідйомність 20 кілограмів.
Вперше проект Optimus презентували 9 серпня 2021 року. Тепер компанія має намір презентувати його прототип. Optimus являє собою робота розміром з людину, який, як передбачає Маск, буде здатен виконувати рутинні обов’язки, такі як закупівля продуктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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