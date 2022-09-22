Tesla прагне подвоїти продажі в Німеччині — Finance.ua
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Tesla прагне подвоїти продажі в Німеччині

Фондовий ринок
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Tesla хоче значно збільшити продажі в Німеччині, де в березні відкрила новий складальний завод з виробництва автомобілів Model Y, пише theroad.in.ua.
"Наша мета — подвоювати продажі щороку, тому у 2022 році ми досягнемо приблизно 80 000 одиниць.
сказав керівник Tesla дочірньому виданню Automotive News Europe Automobilwoche.

З січня по серпень Tesla продала в Німеччині 24 734 автомобілі. У серпні продажі автовиробника зросли майже на 40 відсотків, а його частка на ринку зросла до 2,7 відсотка. Модель Y стала найбільш продаваним автомобілем серед приватних покупців.
Tesla змінює стратегію продажів. Вперше автовиробник побудував будівлю, схожу на дилерський центр, у промисловій зоні Ной-Ульма.
Тепер продажі, доставка та обслуговування об’єднані в одному місці.
«Це наша відповідь на зростання та вимоги клієнтів», — цитує Automobilwoche неназване джерело, знайоме з планами.
За словами виробника електромобілів, європейський завод автовиробника в Грюнхайде поблизу Берліна набирає темпи виробництва, причому нарощування відбувається «дуже добре».
Оскільки нові заводи в Грюнхайде та Техасі нарощують виробництво, Tesla прогнозує щорічне виробництво 2 мільйонів автомобілів у наступному році, випереджаючи довгострокову мету виробництва 20 мільйонів автомобілів на рік.
За матеріалами:
Finance.ua
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