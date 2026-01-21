Tesla офіційно розпочала продажі у Словаччині Сьогодні 01:28 — Технології&Авто

Tesla відкрила свій перший магазин Tesla Store у Братиславі.

Компанія Tesla офіційно розпочала свою діяльність у Словаччині, відкривши тимчасовий шоурум у Братиславі, а також офіційний конфігуратор на сайті.

Перший магазин у Братиславі

Так, Tesla відкрила свій перший магазин Tesla Store у Братиславі за адресою Tuhovská 10, який знаходиться поруч із дилерськими центрами Honda, Fiat та Hedin Automotive.

Зазначається, що саме тут Tesla планує відкрити свій новий автосалон, який замінить колишній дилерський центр Jeep та Dodge після завершення реконструкції будівлі.

Досвід тимчасових магазинів

Варто зазначити, що Tesla вже кілька разів використовувала підхід тимчасового магазину під час запуску в нових країнах, таких як Чехія та Литва. У випадку Литви тимчасовий магазин було відкрито у вересні 2024 року, а сервісний центр — 18 грудня 2024 року, тобто протягом трьох місяців.

Очікується, що основним фактором, який може вплинути на строки відкриття повноцінного салону у Словаччині, стане завершення будівництва нової будівлі. Проте досвід інших країн дозволяє припустити, що сервісний центр Tesla в Братиславі запрацює приблизно через три місяці.

Наразі Tesla має 6 зарядних станцій мережі Supercharger по Словаччині, дві з яких розташовані в Братиславі.

Таким чином, Tesla виходить на ринок електромобілів, що стрімко розвивається: з січня по листопад 2025 року продажі електромобілів у Словаччині зросли на 84,1% у порівнянні з минулим роком, і сягнули 3844 проданих електромобілів.

