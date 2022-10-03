Tesla наростила виробництво електрокарів - за останні три місяці випустила 365 тисяч — Finance.ua

Tesla наростила виробництво електрокарів - за останні три місяці випустила 365 тисяч Вчора 22:25 — Фондовий ринок

Tesla наростила виробництво електрокарів - за останні три місяці випустила 365 тисяч

Компанія Tesla Ілона Маска оголосила про виробництво 365 000 електричних автомобілів за третій квартал 2022 року.

Про це повідомляє CNBC.

У звіті Tesla зазначає, що за останні три місяці — з липня по вересень — компанія випустила 19 935 дорожчих автомобілів Model S і X і 345 988 більш популярних моделей 3 і Y.

Загальний обсяг виробництва компанії Маска зріс порівняно з другим кварталом 2022 року, коли Tesla заявила, що випустила 258 580 автомобілів.

Всього компанія змогла доставити за третій квартал цього року 343 тисячі електрокарів. При цьому аналітики розраховували на доставки щонайменше 364 660 електричних автомобілів. Як і раніше, Tesla не розкривала дані про виробництво та постачання автомобілів за регіонами окремо.

Зазначається, що у липні цього року Tesla була змушена тимчасово призупинити більшу частину виробництва на заводі в Шанхаї, щоб провести модернізацію заводу. Однак у серпні виробництво та поставки компанії в Китаї відновилися.

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Укрінформ За матеріалами:

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