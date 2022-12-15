Tesla інтегрувала Steam в нові Model S і X (відео) — Finance.ua

Tesla інтегрувала Steam в нові Model S і X (відео) Сьогодні 02:54 — Технології&Авто

Tesla інтегрувала Steam в нові Model S і X (відео)

Компанія вже пропонує низку ігор у своїх електромобілях через вбудовану систему Tesla Arcade: наприклад, користувачам доступні Cuphead та Sonic the Hedgehog 1. Але інтеграція цифрового магазину Steam може дати власникам авто доступ до тисячі ігор.

Ще в лютому 2022 року генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив у Twitter, що автовиробник працює над впровадженням Steam у свої автомобілі. Відповідну заяву він зробив на своїй особистій сторінці у Twitter, відповідаючи на запитання одного з передплатників. Маск розповів, що від ідеї з випуском окремих ігор вирішили відмовитися на користь іншої мети — у довгостроковій перспективі забезпечити повноцінну підтримку Steam на панелі приладів Tesla.

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У липні Маск пообіцяв, що Tesla покаже роботу Steam вже наступного місяця. І ось у грудні компанія офіційно запускає інтеграцію для останніх версій Model S і X у рамках «святкового оновлення». В промо цієї функції можна побачити інформаційно-розважальну систему Tesla, яка працює під керуванням бета-версії Steam і навіть підтримує такі вимогливі до графіки ігри, як Cyberpunk 2077.

Під «новими» S і X, ймовірно, зазначають моделі з інформаційно-розважальними системами, які оснащені процесором AMD Ryzen та дискретним графічним процесором AMD з архітектурою RDNA 2. Пізніше Tesla пояснила у примітках до випуску, що маються на увазі моделі, випущені 2022 року або новіші, з 16 ГБ оперативної пам’яті.

Раніше Tesla мала проблеми з Національним управлінням безпеки дорожнього руху США (NHTSA) через те, що дозволяла людям грати в ігри навіть за кермом. Однак після розслідування агентства ця можливість була відключена.

Інші новації Tesla

Steam — не єдина новація у межах «святкового оновлення» Tesla. Автомобілі компанії нарешті отримують можливість інтеграції з Apple Music. Насамперед для Apple Music доступ здійснюється через іконку в лаунчері програм. Після запуску користувачам необхідно буде просканувати QR-код на своєму iPhone, а потім увійти в систему за допомогою Apple ID для автентифікації. Однак слід зазначити, що користувачам знадобиться передплата Premium Connectivity, щоб програма працювала по стільниковому зв’язку.

Серед інших оновлень — удосконалений режим світлового шоу, яке відображатиметься на кількох автомобілях одночасно. Компанія випустила досить веселе відео, щоб продемонструвати це.

Також відтепер можна здійснювати дзвінки в режимі Zoom з камери салону та переглядати внутрішню частину автомобіля з додатка Tesla, перебуваючи в Dog mode (режим собаки) або Sentry Mode (режим «вартовий»).

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