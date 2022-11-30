Tesla готує редизайн Model 3, щоб скоротити витрати на виробництво — екстер'єр і трансмісія теж можуть зазнати змін Сьогодні 02:56 — Фондовий ринок

Редизайн Model 3 отримав кодову назву Highland та покликаний зменшити складність та кількість компонентів, що використовуються для виробництва седана Tesla.

Реконструкція може включати зміни в екстер’єрі автомобіля і продуктивності трансмісії. Говорять, що проєкт спиратиметься на оновлену Model S 2021 року. Гігафабрика Tesla у Шанхаї розпочне виробництво нової Model 3 у третьому кварталі 2023 року, до неї приєднається і завод автовиробника у Фримонті, штат Каліфорнія.

Незрозуміло, скільки Tesla розраховує заощадити на новій Model 3. Зараз автовиробник отримує прибуток у розмірі близько 9500 доларів із кожного випущеного автомобіля. Також не згадується про те, чи буде в оновлення включено наступне покоління батарей 4680. У 2020 Ілон Маск заявив, що новий дизайн батареї дозволить Tesla виробити електромобіль вартістю 25 000 доларів протягом трьох років.

Втім, дата виробництва може змінюватись. Більш точних даних про терміни не надають, та й компанія не надто звикла дотримуватись своїх обіцянок. Наприклад, коли Tesla вперше анонсувала Cybertruck, Ілон Маск сказав, що серійне виробництво розпочнеться у 2021 році. Спочатку цю дату перенесли на 2022-й, а згодом на 2023 рік.

Tesla Model 3 спочатку була розроблена як електромобіль для широких мас, і вартість її мала стартувати від 35 000 доларів. Але після запуску виробництва автомобіль був доступний за такою ціною лише протягом короткого періоду — і лише як спеціальне замовлення. Ця версія мала дещо гірший інтер’єр — наприклад, тут були тканинні сидіння та відкритий контейнер для речей на центральній консолі, але не було зарядних пристроїв для телефонів. Вартість найдоступнішої Model 3 стартує від 46 990 доларів.

За дизайном Model 3 загалом вже має радикально спрощений інтер’єр у порівнянні з іншими автомобілями свого класу: тут передбачається лише один екран інформаційно-розважальної системи, без панелі приладів та обмежені кнопки перемикача, які навіть не мають повноцінного керування склоочисником. Деякі з початкових серій мали якісну м’яку підкладку на стелі в стилі алькантари, перш ніж Tesla перейшла на інший матеріал.

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