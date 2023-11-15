Теплоенерго у Львові та Києві оштрафували на понад мільйон гривень — Finance.ua
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Теплоенерго у Львові та Києві оштрафували на понад мільйон гривень

Фондовий ринок
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Теплоенерго у Львові та Києві оштрафували на понад мільйон гривень
Теплоенерго у Львові та Києві оштрафували на понад мільйон гривень
Антимонопольний комітет України оштрафував на загальну суму понад 1 млн грн КП «Львівтеплоенерго» та КП «Київтеплоенерго» за те, що вони у різні періоди зобов’язували споживачів отримувати технічні умови та технічні рішення для встановлення лічильників.
Про це повідомив очільник АМКУ Павло Кириленко у Фейсбуці.
«Тимчасові адміністративні колегії, які окремо розглядали справи по „Львівтеплоенерго“ та „Київтеплоенерго“, на своїх засіданнях дійшли однакових висновків: встановили і довели факти порушень та оштрафували підприємства. „Львівтеплоенерго“ має сплатити до держбюджету 550 тисяч гривень, „Київтеплоенерго“ — 502 тис. грн», — написав він.
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Кириленко зазначив, що у різні періоди (починаючи з 2018 року) ці комунальні підприємства припускалися ідентичних порушень: зобов’язували споживачів отримувати технічні умови та технічні рішення для встановлення лічильників — вузлів обліку теплової енергії.
Очільник АМКУ додав, що під час визначення розмірів штрафів було враховано, що підприємства є об'єктами критичної інфраструктури. Крім того, суми штрафів є співрозмірними із вигодами, які вони отримали.
Кириленко наголосив, що суб'єкти природних монополій у своїх діях мають керуватися чинним законодавством та дбати про дотримання інтересів споживачів. За його словами, ця позиція Антимонопольного комітету України була і залишається незмінною.

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За матеріалами:
Укрінформ
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