Тепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто, — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто, — Федоров

Особисті фінанси
94
Тепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто, — Федоров
Тепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто, — Федоров
Уже рік українцям доступна послуга шерингу авто в «Дії» за кілька кліків. Так, за цей час громадяни поділилися техпаспортом авто у «Дії» вже понад 132 тисячі разів. Тепер Мінцифри розширило послугу і запустило скасування належного користувача в застосунку.
«Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у Дії, можете скасувати шерінг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і належного користувача», — повідомив Федоров.
Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача.

Як скористатися послугою

Для власників авто: відкрийте Дію — виберіть Послуги — Шеринг авто — натисніть Скасувати шеринг.
Для належних користувачів: відкрийте Дію — перейдіть до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — виберіть Відмовитися від користування авто — Почати — пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.
«Дія» передасть запит на перевірку до сервісного центру МВС, ви отримаєте сповіщення із результатом — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.