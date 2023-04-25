Тепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто, — Федоров — Finance.ua

Тепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто, — Федоров Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Тепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто, — Федоров

Уже рік українцям доступна послуга шерингу авто в «Дії» за кілька кліків. Так, за цей час громадяни поділилися техпаспортом авто у «Дії» вже понад 132 тисячі разів. Тепер Мінцифри розширило послугу і запустило скасування належного користувача в застосунку.

«Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у Дії, можете скасувати шерінг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і належного користувача», — повідомив Федоров.

Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача.

Як скористатися послугою

Для власників авто: відкрийте Дію — виберіть Послуги — Шеринг авто — натисніть Скасувати шеринг.

Для належних користувачів: відкрийте Дію — перейдіть до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — виберіть Відмовитися від користування авто — Почати — пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

«Дія» передасть запит на перевірку до сервісного центру МВС, ви отримаєте сповіщення із результатом — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.

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