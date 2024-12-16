Тепер скинути дані в ChromeOS можна без втрати закладок і паролів — Finance.ua

Тепер скинути дані в ChromeOS можна без втрати закладок і паролів Сьогодні 22:07 — Технології&Авто

Тепер скинути дані в ChromeOS можна без втрати закладок і паролів

Google додала у для ChromeOS нові функції — нові сповіщення для людей із порушенням слуху. Також тепер можна скинути налаштування без втрати даних.

Про це пише The Verge

Google випустила оновлення ChromeOS M 131 для всіх користувачів (в Україні також доступне) — тепер можна скинути налаштування без втрати даних.

Функція Safety reset допоможе, якщо ноутбук почав поводитися дивно, наприклад, з’являються підозрілі вікна, що спливають, чи інші проблеми. На відміну від Powerwash, який повністю очищує пристрій, нова функція зберігає ваші дані, паролі, програми та закладки.

Запустити Safety reset можна за допомогою комбінації CTRL + Shift + Search + R або через налаштування у розділі «Безпека та конфіденційність». Ще одне оновлення — Flash notifications. Воно додає візуальні сповіщення для користувачів із порушенням слуху або зору. Функція дозволяє обрати колір підсвічування повідомлення та переглянути його вигляд завдяки кнопці попереднього перегляду.

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