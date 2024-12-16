Тепер скинути дані в ChromeOS можна без втрати закладок і паролів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тепер скинути дані в ChromeOS можна без втрати закладок і паролів

Технології&Авто
21
Тепер скинути дані в ChromeOS можна без втрати закладок і паролів
Тепер скинути дані в ChromeOS можна без втрати закладок і паролів
Google додала у для ChromeOS нові функції — нові сповіщення для людей із порушенням слуху. Також тепер можна скинути налаштування без втрати даних.
Про це пише The Verge.
Google випустила оновлення ChromeOS M131 для всіх користувачів (в Україні також доступне) — тепер можна скинути налаштування без втрати даних.
Функція Safety reset допоможе, якщо ноутбук почав поводитися дивно, наприклад, з’являються підозрілі вікна, що спливають, чи інші проблеми. На відміну від Powerwash, який повністю очищує пристрій, нова функція зберігає ваші дані, паролі, програми та закладки.
Тепер скинути дані в ChromeOS можна без втрати закладок і паролів
Запустити Safety reset можна за допомогою комбінації CTRL + Shift + Search + R або через налаштування у розділі «Безпека та конфіденційність». Ще одне оновлення — Flash notifications. Воно додає візуальні сповіщення для користувачів із порушенням слуху або зору. Функція дозволяє обрати колір підсвічування повідомлення та переглянути його вигляд завдяки кнопці попереднього перегляду.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.