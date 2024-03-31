Тепер гібрид: Mercedes-Benz презентувала оновлений легендарний «Гелік» (фото) — Finance.ua
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Тепер гібрид: Mercedes-Benz презентувала оновлений легендарний «Гелік» (фото)

Технології&Авто
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На ринок виходить перший гібридний «Гелік» — Mercedes-Benz G550. Цей автомобіль стане головним конкурентом для таких авто як Land Rover Defender, Lexus LX600h та Rivian R1S.
Про це пише видання Cars.
Автомобіль збереже свої позашляхові можливості завдяки повному приводу, механічному блокуванню диференціала та іншим функціям.
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Він оснащений 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном з турбонаддувом, який є гібридним. Є електричний двигун, разом з яким силова установка надає автомобілю 413 кінських сил.
Тепер гібрид: Mercedes-Benz презентувала оновлений легендарний «Гелік» (фото)
Щодо технологічних інновацій, то цікавою є функція Off-Road Cockpit в інформаційно-розважальній системі MBUX.
Вона відображає положення автомобіля на дорозі чи бездоріжжі, включно з кутом нахилу тощо. Також вона може похвалитися голосовим керуванням і навігацією доповненої реальності.
Такі функції безпеки, як адаптивний круїз-контроль і моніторинг сліпих зон є частиною стандартного пакета допомоги водієві.
Також у стандартну комплектацію входять система попередження про лобове зіткнення, екстрене гальмування, 360-градусна камера, автоматичне паркування.
Тепер гібрид: Mercedes-Benz презентувала оновлений легендарний «Гелік» (фото)

Відмінності у дизайні

Щодо екстер'єру авто, то бачимо нові передній та задні бампери, а також оновлену решітку радіатора.
Тепер гібрид: Mercedes-Benz презентувала оновлений легендарний «Гелік» (фото)
Оздоблення передньої стійки стало іншим, додали нові ізоляційні матеріали. Про ціну поки не повідомляють.
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