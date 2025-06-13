Тендер на 300 млн грн: БЕБ виявило порушення в закупівлі для укриття — Finance.ua

Тендер на 300 млн грн: БЕБ виявило порушення в закупівлі для укриття
Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявило порушення у тендері вартістю понад 300 млн грн.
Як повідомило БЕБ, будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації у місті Києві.
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Але під час аналітичного дослідження тендерної документації фахівці БЕБ виявили низку порушень, що стосувалися учасника закупівлі.
Аналітики БЕБ скерували на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками. В результаті управління освіти відхилило пропозицію згадуваного учасника та скасувало процедуру проведення закупівлі. Отже, упереджено розтрату понад 300 млн грн з місцевого бюджету.
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