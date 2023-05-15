Телевізори Skyworth A7D надійшли у продаж — Finance.ua
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Телевізори Skyworth A7D надійшли у продаж

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Телевізори Skyworth A7D надійшли у продаж
Телевізори Skyworth A7D надійшли у продаж
Компанія Skyworth повідомила, що нові телевізори серії A7D надійшли в продаж. Особливістю телевізора є його ультратонкий корпус завтовшки 39,9 мм. За рахунок такого дизайну нові телевізори Skyworth можна переплутати з картинами (за аналогією з Samsung The Frame TV). Команда Skyworth з досліджень та розробок подолала безліч технічних труднощів, включаючи відведення тепла.
Ця серія телевізорів оснащена двома ядрами Cortex-A55 та двома Cortex-A75, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам'яті. Покупцям доступні моделі з екранами діагоналлю 64, 75 та 85 дюймів. Пікова яскравість складає 1000 кд/м2. Вони оснащені акустичною системою Skyworth 2.1 із загальною потужністю динаміків 65 Вт та вбудованим сабвуфером потужністю 25 Вт.
Телевізори отримали повноцінний інтерфейс HDMI 2.1 зі швидкістю 48 Гбіт/с, підтримку роздільної здатності 4K при частоті 240 Гц і змінної частоти оновлення VRR, автоматичну низьку затримку ALLM, а також роз'єми USB 3.0. 85-дюймова модель коштує 2000 доларів у Китаї.
За матеріалами:
Portaltele
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