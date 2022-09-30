Телекомунікаційний гігант Telefonica додав підтримку криптовалютних платежів — Finance.ua

Телекомунікаційний гігант Telefonica додав підтримку криптовалютних платежів
Іспанська телекомунікаційна компанія Telefonica уклала угоду з місцевою біржею Bit2Me, у рамках якої на маркетплейсі Tu.com з’явиться можливість платежів у криптовалютах.
Платформа Tu.com фокусується на продажі високотехнологічних товарів, таких як смартфони, планшети, ноутбуки та електросамокати. Тепер користувачі майданчика зможуть оплатити покупки за допомогою цифрових активів. Також Telefonica інвестувала в найбільшу іспанську біржу Bit2Me, однак обсяг вкладень поки що не розкривається.
Зазначимо, що Telefonica і раніше виявляла інтерес до криптогалузі та блокчейну. Нещодавно компанія запустила власний майданчик для торгівлі невзаємозамінними токенами (NFT) з підтримкою гаманця MetaMask. Також Telefonica уклала партнерство з виробником мікропроцесорів Qualcomm для розробки платформи доповненої реальності SnapDragon Spaces.
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