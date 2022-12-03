Технологію видалення аміаку зі стічних вод і виготовлення добрив розробили в США — Finance.ua

Технологію видалення аміаку зі стічних вод і виготовлення добрив розробили в США 03.12.2022, 00:06 — Технології&Авто

Нове дослідження Університету Дрекселя (США), яке вивчає процес видалення аміаку зі стічних вод і перетворення його на добриво, показує, що це не тільки технічно можливо, а й може допомогти зробити сільське господарство більш стійким.

Про це повідомляє Future Farming , пише superagronom.com.

За словами дослідників, виділення азоту з відходів аміаку зі стічних вод під час очищення може бути альтернативою процесу виробництва азоту методом Габера-Боша (промисловий метод синтезу аміаку з азоту й водню під тиском та при нагріванні в присутності каталізатора, — ред.).

Відновлення азоту зі стічних вод було б бажаною альтернативою процесу Хабера-Боша, оскільки воно створює кругову економіку азоту. «Це означає, що ми повторно використовуємо наявний азот, а не витрачаємо енергію та не виробляємо парникові гази для збирання азоту з атмосфери, що є більш стійкою практикою для сільського господарства та може стати джерелом доходу для комунальних підприємств», — каже Патрік Гуріан, доктор філософії, професор Інженерного коледжу Дрекселя.

Йдеться про аерацію, за допомогою якої аміак видаляється зі стічних вод шляхом підвищення температури і рН води до рівня, достатнього для перетворення на газ, який потім може бути зібраний в концентрованій формі у вигляді сульфату амонію.

Результати аналізу життєвого циклу показують, що аерація виділяє приблизно в 5-10 разів менше парникових газів, ніж процес виробництва азоту методом Хабера-Боша, і використовує приблизно в 5-15 разів менше енергії. Дослідження показує, що відновлення аміаку може бути економічно ефективним навіть за низької концентрації.

Хоча таким способом можна виробити добрива в меншій кількості, ніж класичним промисловим. Та, за словами дослідників, можливість збирати та повторно використовувати будь-яку кількість ресурсів допомагає підвищити стійкість комерційного сільського господарства і запобігає забрудненню водних ресурсів.

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