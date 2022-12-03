Технологію видалення аміаку зі стічних вод і виготовлення добрив розробили в США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Технологію видалення аміаку зі стічних вод і виготовлення добрив розробили в США

Технології&Авто
14
Нове дослідження Університету Дрекселя (США), яке вивчає процес видалення аміаку зі стічних вод і перетворення його на добриво, показує, що це не тільки технічно можливо, а й може допомогти зробити сільське господарство більш стійким.
Про це повідомляє Future Farming, пише superagronom.com.
За словами дослідників, виділення азоту з відходів аміаку зі стічних вод під час очищення може бути альтернативою процесу виробництва азоту методом Габера-Боша (промисловий метод синтезу аміаку з азоту й водню під тиском та при нагріванні в присутності каталізатора, — ред.).
Відновлення азоту зі стічних вод було б бажаною альтернативою процесу Хабера-Боша, оскільки воно створює кругову економіку азоту. «Це означає, що ми повторно використовуємо наявний азот, а не витрачаємо енергію та не виробляємо парникові гази для збирання азоту з атмосфери, що є більш стійкою практикою для сільського господарства та може стати джерелом доходу для комунальних підприємств», — каже Патрік Гуріан, доктор філософії, професор Інженерного коледжу Дрекселя.
Йдеться про аерацію, за допомогою якої аміак видаляється зі стічних вод шляхом підвищення температури і рН води до рівня, достатнього для перетворення на газ, який потім може бути зібраний в концентрованій формі у вигляді сульфату амонію.
Результати аналізу життєвого циклу показують, що аерація виділяє приблизно в 5-10 разів менше парникових газів, ніж процес виробництва азоту методом Хабера-Боша, і використовує приблизно в 5-15 разів менше енергії. Дослідження показує, що відновлення аміаку може бути економічно ефективним навіть за низької концентрації.
Хоча таким способом можна виробити добрива в меншій кількості, ніж класичним промисловим. Та, за словами дослідників, можливість збирати та повторно використовувати будь-яку кількість ресурсів допомагає підвищити стійкість комерційного сільського господарства і запобігає забрудненню водних ресурсів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.