Технологія 5-хвилинної зарядки електромобілів — Finance.ua

Технологія 5-хвилинної зарядки електромобілів Сьогодні 23:28 — Технології&Авто

Технологія 5-хвилинної зарядки електромобілів

Китайський виробник електромобілів BYD планує впровадження мережі надшвидких зарядних станцій по всій Європі. Про це заявила віце-президентка компанії Стелла Лі під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє Electrek.

Вона підкреслила, що нова технологія не лише забезпечить швидке заряджання сучасних моделей, а й скоротить час поповнення енергії для старіших електромобілів приблизно на 30%.

В основі нової технології лежить 1000-вольтова система, яка вже використовується в Китаї. Вона здатна поповнити запас ходу автомобіля на 400 км всього за 5 хвилин.

BYD планує розгорнути нову інфраструктуру в Європі протягом наступних 12 місяців, починаючи з дилерських центрів. Компанія також залучає локальних партнерів для пришвидшення процесу. Впровадження таких станцій покликане зробити заряджання електротранспорту більш зручним та швидким, наблизивши його по часу до заправок традиційних автомобілів.

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