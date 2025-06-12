Технологія 5-хвилинної зарядки електромобілів — Finance.ua
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Технологія 5-хвилинної зарядки електромобілів

Технології&Авто
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Технологія 5-хвилинної зарядки електромобілів
Технологія 5-хвилинної зарядки електромобілів
Китайський виробник електромобілів BYD планує впровадження мережі надшвидких зарядних станцій по всій Європі. Про це заявила віце-президентка компанії Стелла Лі під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє Electrek.
Вона підкреслила, що нова технологія не лише забезпечить швидке заряджання сучасних моделей, а й скоротить час поповнення енергії для старіших електромобілів приблизно на 30%.
В основі нової технології лежить 1000-вольтова система, яка вже використовується в Китаї. Вона здатна поповнити запас ходу автомобіля на 400 км всього за 5 хвилин.
BYD планує розгорнути нову інфраструктуру в Європі протягом наступних 12 місяців, починаючи з дилерських центрів. Компанія також залучає локальних партнерів для пришвидшення процесу. Впровадження таких станцій покликане зробити заряджання електротранспорту більш зручним та швидким, наблизивши його по часу до заправок традиційних автомобілів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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