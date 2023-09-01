Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що розгортається — Finance.ua
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Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що розгортається

Технології&Авто
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Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що розгортається
Tecno показала незвичайний смартфон з екраном, що розгортається
Виробники смартфонів продовжують активно експериментувати з гнучкими дисплеями. На цей раз компанія Tecno продемонструвала незвичайний концепт пристрою з екраном, що розгортається — Phantom Ultimate.
Його головна фішка — дисплей. Передня панель після натискання кнопки здатна за кілька секунд збільшувати діагональ з 6,55 дюйма до 7,11 дюйма. Механізм запускається свайпом двома пальцями по екрану в сторону.
Сама панель являє собою LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2296×1596 точок та щільністю пікселів 388 на дюйм. Ще у смартфона є невеликий міні-екран — він відображає час, дату, сповіщення і рівень заряду акумулятора.
Товщина пристрою — 9,93 мм. У компанії кажуть, що Phantom Ultimate добре лежить в руці: кращому хвату сприяє текстурована задня кришка.
Коли такий смартфон з’явиться у продажу, представники Tecno не уточнюють.
За матеріалами:
УНІАН
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