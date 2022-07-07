TCL представила смартфон за $104 — Finance.ua
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TCL представила смартфон за $104

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Компанія TCL представила новинку своєї 30-ї номерної серії — TCL 30 LE. Смартфон став представником ультрабюджетного цінового сегмента, отримавши ціну 104 долари. Про це повідомляє Gizmochina.
TCL 30 LE оснащений базовими характеристиками та позбавлений сканера відбитків пальців — іншого чекати за цю вартість і не варто. Однак потрібно віддати виробнику належне: він не став встановлювати оперативну пам’ять на 2 ГБ, як робили раніше в сегменті ультрабюджетних пристроїв, новинка отримала 3 ГБ ОЗУ. А ось на акумуляторі явно заощадили — всього 3000 мАч, хоча й заявлені 24 години автономної роботи (мабуть, через низьку роздільну здатність екрану та економний чіпсет).
TCL представила смартфон за $104
  • Дисплей: 6,1 дюйми, 1560×720 пікселів.
  • Процесор: MediaTek Helio A22, 12 нм.
  • Оперативна пам’ять: 3 ГБ.
  • Пам’ять користувача: 32 ГБ.
  • Основна камера: 13 Мп.
  • Фронтальна камера: 8 Мп.
  • Акумулятор: 3 000 мАч, 10 Вт (USB-C).
  • Операційна система: Android 12
За даними Gizmochina, TCL 30 LE доступний у США ексклюзивно у Verizon та Walmart. Однак про його продаж за межами цієї країни нічого не відомо.
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За матеріалами:
Portaltele
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