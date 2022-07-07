TCL представила смартфон за $104 — Finance.ua

TCL представила смартфон за $104 Вчора 05:58 — Фондовий ринок

Компанія TCL представила новинку своєї 30-ї номерної серії — TCL 30 LE. Смартфон став представником ультрабюджетного цінового сегмента, отримавши ціну 104 долари. Про це повідомляє Gizmochina.

TCL 30 LE оснащений базовими характеристиками та позбавлений сканера відбитків пальців — іншого чекати за цю вартість і не варто. Однак потрібно віддати виробнику належне: він не став встановлювати оперативну пам’ять на 2 ГБ, як робили раніше в сегменті ультрабюджетних пристроїв, новинка отримала 3 ГБ ОЗУ. А ось на акумуляторі явно заощадили — всього 3000 мАч, хоча й заявлені 24 години автономної роботи (мабуть, через низьку роздільну здатність екрану та економний чіпсет).

Дисплей: 6,1 дюйми, 1560×720 пікселів.

Процесор: MediaTek Helio A22, 12 нм.

Оперативна пам’ять: 3 ГБ.

Пам’ять користувача: 32 ГБ.

Основна камера: 13 Мп.

Фронтальна камера: 8 Мп.

Акумулятор: 3 000 мАч, 10 Вт (USB-C).

Операційна система: Android 12

За даними Gizmochina, TCL 30 LE доступний у США ексклюзивно у Verizon та Walmart. Однак про його продаж за межами цієї країни нічого не відомо.

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