Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото) — Finance.ua

Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото) Сьогодні 22:30 — Фондовий ринок

Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото)

Готель Capella Bangkok у столиці Таїланду очолив рейтинг 50 найкращих готелів цього року, відтіснивши на друге місце італійський готель Passalacqua, розташований на березі озера Комо.

Церемонія нагородження переможців відбулася у лондонському Гілдхоллі.

Готель Capella Bangkok відкрився в розпал пандемії COVID-19 у 2020 році на березі найбільшої річки Таїланду — Чаупхраю і вже у 2023 році потрапив до рейтингу 50 найкращих готелів світу, посівши 11-те місце.

Цього року він не лише очолив загальний рейтинг, але також був названий найкращим готелем Азії.

У готелі є 101 номер і 7 окремих вілл на березі річки, ресторан, відмічений зірками Мішлена, і величезний спа-комплекс.

Рейтинг 50 найкращих готелів світу щорічно публікує британське видавництво William Reed. Рейтинг складається на підставі думок 600 впливових представників світової готельної індустрії, які голосують анонімно, та їхні особи не розкриваються.

У топ-5 найкращих готелів світу поряд з Capella Bangkok та Passalacqua також увійшли готель Rosewood у Гонконгу, Cheval Blanc у Парижі та The Upper House у Гонконгу.

За кількістю найкращих готелів, що увійшли до рейтингу, лідирує Азія, де розташовано 19 закладів. З них 4 розташовані в Бангкоку та 3 в Японії. З європейських готелів до рейтингу увійшли 13: по 4 у Франції, Великій Британії та Італії.

Північноамериканських готелів у рейтингу 9, з них найвище місце — 16-е — зайняв готель Chable Yucatan у Мехіко.

Окрім того, премії вручалися переможцям в окремих номінаціях. Зокрема дубайський Atlantis The Royal був відзначений за найвищий зліт у рейтингу за рік — з 44-го на 9-е місце. Найкращим новим готелем названий Bulgari в Токіо.

borgexpert За матеріалами:

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