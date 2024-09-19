Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото) — Finance.ua
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Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото)

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Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото)
Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото)
Готель Capella Bangkok у столиці Таїланду очолив рейтинг 50 найкращих готелів цього року, відтіснивши на друге місце італійський готель Passalacqua, розташований на березі озера Комо.
Церемонія нагородження переможців відбулася у лондонському Гілдхоллі.
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Готель Capella Bangkok відкрився в розпал пандемії COVID-19 у 2020 році на березі найбільшої річки Таїланду — Чаупхраю і вже у 2023 році потрапив до рейтингу 50 найкращих готелів світу, посівши 11-те місце.
Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото)
Цього року він не лише очолив загальний рейтинг, але також був названий найкращим готелем Азії.
У готелі є 101 номер і 7 окремих вілл на березі річки, ресторан, відмічений зірками Мішлена, і величезний спа-комплекс.
Рейтинг 50 найкращих готелів світу щорічно публікує британське видавництво William Reed. Рейтинг складається на підставі думок 600 впливових представників світової готельної індустрії, які голосують анонімно, та їхні особи не розкриваються.
Тайський готель визнаний найкращим у світі (фото)
У топ-5 найкращих готелів світу поряд з Capella Bangkok та Passalacqua також увійшли готель Rosewood у Гонконгу, Cheval Blanc у Парижі та The Upper House у Гонконгу.
За кількістю найкращих готелів, що увійшли до рейтингу, лідирує Азія, де розташовано 19 закладів. З них 4 розташовані в Бангкоку та 3 в Японії. З європейських готелів до рейтингу увійшли 13: по 4 у Франції, Великій Британії та Італії.
Північноамериканських готелів у рейтингу 9, з них найвище місце — 16-е — зайняв готель Chable Yucatan у Мехіко.
Окрім того, премії вручалися переможцям в окремих номінаціях. Зокрема дубайський Atlantis The Royal був відзначений за найвищий зліт у рейтингу за рік — з 44-го на 9-е місце. Найкращим новим готелем названий Bulgari в Токіо.
За матеріалами:
borgexpert
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