TAX Control: з початку року надійшло понад 150 повідомлень про порушення
Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

З початку 2026 року на електронний сервіс TAX Control до ДПС надійшло понад 150 повідомлень про можливі порушення законодавства, контроль за яким покладено на органи ДПС.

Завдяки таким повідомленням до окремих порушників уже застосовано фінансових санкцій на суму понад 1,6 млн гривень.

Громадяни повідомляли про:

незастосування РРО/ПРРО, невидачу фіскального чека — 54% від загальної кількості повідомлень;

діяльність без державної реєстрації — 25%;

інші порушення — 21%.

Регіони

Найчастіше порушення стосувалися міста Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Запорізької, Київської та Вінницької областей.

Де повідомити прр порушення

Нагадуємо, громадяни мають можливість повідомити про випадки порушення законодавства через електронний сервіс TAX Control.

Цифровий інструмент «TAX Control» розміщений на вебпорталі ДПС у правому верхньому куті — слід лише натиснути на віджет «TAX Control» і відправити повідомлення.

Така взаємодія допомагає виявляти тіньову діяльність та сприяє формуванню чесного бізнес-середовища.

Усі отримані повідомлення опрацьовуються територіальними органами ДПС та використовуються під час організації заходів податкового контролю.

