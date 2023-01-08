Tata готує молодіжний електрокросовер за $12 500 із запасом ходу понад 300 км (фото) — Finance.ua

Tata готує молодіжний електрокросовер за $12 500 із запасом ходу понад 300 км (фото) Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Tata готує молодіжний електрокросовер за $12 500 із запасом ходу понад 300 км (фото)

Нова Tata Punch 2023 отримає електронну версію. Компактний кросовер презентують 13 січня на автошоу в Делі. Про це стало відомо виданню Autocar.

Електромобіль Tata Punch EV навряд чи занадто відрізнятиметься зовні від бензинової версії і збереже виразний дизайн з розширеними крилами, «двоповерховою» передньою оптикою і захованими ручками задніх дверей. Швидше за все, обмежаться змінами бамперів та декору в передній частині авто.

Кросовер Tata Punch EV позиціонують як топову версію моделі, тобто він буде в максимальній комплектації. Електрокар отримає кольоровий дисплей на щитку приладів, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду та датчик дощу.

Характеристики моделі поки що тримаються в секреті, але, швидше за все, силові установки запозичать у іншого бюджетного електрокара Tata Tiago EV . Це означає, що в базовій версії встановлять 61-сильний двигун і батарею на 19,2 кВт∙год, а запас ходу складе приблизно 250 км. Топовий варіант отримає двигун на 74 к. с. та батарею ємністю 24 кВт∙год, а запас ходу перевищить 300 км.

Електрокросовер Tata Punch EV надійде у виробництво з червня 2023 року і незабаром стартують продажі. Вартість буде приблизно на 1500 доларів більша за топову бензинову версію, тобто складе близько 12 500 доларів. Заплановано також експорт моделі до інших країн.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.