Таскомбанк та Mastercard продовжують дарувати грандіозний кешбек та шалені подарунки! — Finance.ua
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Таскомбанк та Mastercard продовжують дарувати грандіозний кешбек та шалені подарунки!

Фондовий ринок
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Таскомбанк та Mastercard продовжують дарувати грандіозний кешбек та шалені подарунки!
Таскомбанк та Mastercard продовжують дарувати грандіозний кешбек та шалені подарунки!
«Чорна п’ятниця» минула, а кешбеки залишилися — в ТАСКОМБАНКУ триває третій етап спільної з Мastercard акції «Black кешбек». Заряджайтеся покупками з картками ТАСКОМБАНК Мastercard.
До 6 грудня отримуйте кешбек за розрахунки кредитними картками ТАСКОМБАНКУ — VERY CARD, PUDRA CARD та Велика П’ятірка — за покупки в категоріях:
· техніка,
· магазини роздрібної торгівлі та маркетплейси,
· товари для дому,
· одяг та взуття,
· спорт та фітнес,
· косметика.
А також беріть участь у розіграші сертифікату giftmall на 40 000 грн.
Для участі в розіграші сертифікату сплачуйте за покупки від 300 гривень будь-якою карткою Mastercard, емітованою ТАСКОМБАНКОМ до 6 грудня 2023 року включно. Чим більше оплат, тим більше шансів на виграш.
Розіграш сертифікатів відбуватиметься за допомогою сервісу random.org
Бажаєте отримати кешбек, але не маєте картки?
Оформлюйте Very Card онлайн у застосунку TAS2U та отримуйте підвищений кешбек у сезон знижок: завантажити.
Правила акції «Black кешбек»
Акція діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії з 27.11.2023 до 06.12.2023
За матеріалами:
Таскомбанк
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