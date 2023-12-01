Таскомбанк та Mastercard продовжують дарувати грандіозний кешбек та шалені подарунки! — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Таскомбанк та Mastercard продовжують дарувати грандіозний кешбек та шалені подарунки! Сьогодні 10:10 — Фондовий ринок

Таскомбанк та Mastercard продовжують дарувати грандіозний кешбек та шалені подарунки!

«Чорна п’ятниця» минула, а кешбеки залишилися — в ТАСКОМБАНКУ триває третій етап спільної з Мastercard акції «Black кешбек». Заряджайтеся покупками з картками ТАСКОМБАНК Мastercard.

До 6 грудня отримуйте кешбек за розрахунки кредитними картками ТАСКОМБАНКУ — VERY CARD, PUDRA CARD та Велика П’ятірка — за покупки в категоріях:

· техніка,

· магазини роздрібної торгівлі та маркетплейси,

· товари для дому,

· одяг та взуття,

· спорт та фітнес,

· косметика.

А також беріть участь у розіграші сертифікату giftmall на 40 000 грн.

Для участі в розіграші сертифікату сплачуйте за покупки від 300 гривень будь-якою карткою Mastercard, емітованою ТАСКОМБАНКОМ до 6 грудня 2023 року включно. Чим більше оплат, тим більше шансів на виграш.

Розіграш сертифікатів відбуватиметься за допомогою сервісу random.org

Бажаєте отримати кешбек, але не маєте картки?

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Акція діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії з 27.11.2023 до 06.12.2023

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