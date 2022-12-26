Тарифи на воду: що буде з нового року — Finance.ua

Тарифи на воду: що буде з нового року
Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує з 1 січня підвищити тарифи на воду по всій Україні. Водоканалам пропонують переглянути ціни двома етапами: з початку 2023 року та з липня 2023-го. В результаті в окремих випадках кубометр може подорожчати на 4-5 грн.
Про це йдеться у проєкті рішення на сайті НКРЕКП. Для кожного водоканалу пропонують свої тарифи. З ними можна ознайомитись у документах, опублікованих нижче.
Серед причин підвищення тарифів: зменшення обсягів реалізації (зменшилась кількість споживачів, внаслідок чого обсяги знизилися приблизно на 10%). Однак при цьому витрати на генерацію, ремонти та зарплати не зменшилися.
Крім того, збільшилися витрати на електричну енергію, а саме (на прикладі Вінниці):
на 13,05% із централізованого водопостачання;
на 12,77% із централізованого водовідведення.
Збільшення відбулося за рахунок зростання вартості електричної енергії, що передається на 1 класі напруги, на 16,56% та електричної енергії, що передається на 2 класі напруги, на 16,46%. Також збільшилися витрати на оплату праці:
на 28,78% із централізованого водопостачання;
на 19,32% із централізованого водовідведення.
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