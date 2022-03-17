Тарифи на електроенергію в Україні не підвищуватимуть в умовах війни — Галущенко — Finance.ua
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Тарифи на електроенергію в Україні не підвищуватимуть в умовах війни — Галущенко

Вчора 10:00Енергетика
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Тарифи на електроенергію в Україні не підвищуватимуть в умовах війни — Галущенко
Поки триває російсько-українська війна, ціни на електроенергію в Україні залишаться незмінними. Відповідні органи працюють над тим, щоб зберегти тарифи на одному рівні.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».
«Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період», — сказав Галущенко.
Він вважає, що в будь-якому випадку потрібно зберегти чинні моделі спецзобов’язань щодо постачання населенню на ринку електроенергії.
«Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є», — зазначив міністр.
Зазначимо, що з 16 березня енергосистема України стала ще надійнішою для споживачів — Об’єднана енергосистема України синхронізувалася з європейською, незважаючи на те, що сама синхронізація мала відбутися не раніше 2024 року.
Це означає, що українська енергосистема стала незалежною від країн-агресорів — Росії та Білорусі, що особливо важливо під час війни з РФ.

Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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