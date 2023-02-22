Танкер з російською нафтою заарештували в Європі через санкції — Finance.ua

Танкер з російською нафтою заарештували в Європі через санкції Сьогодні 18:30 — Енергетика

Танкер з російською нафтою заарештували в Європі через санкції

Тіньовий флот із сотень танкерів, які збирали російські нафтовики, щоб возити нафту в обхід обмежень Заходу, потрапив на радари європейської влади.

У середу поліція Албанії затримала танкер під прапором Ліберії, який підозрюється в перевезення нафти російського походження, що потрапила під санкції.

Арешт — перший з моменту набуття чинності ембарго ЄС на нафту та нафтопродукти — відбувся 20 лютого, в порту Дуррес на березі Адріатичного моря, повідомляє РБК з посиланням на заяву влади.

Операція «Ембарго» у другому за обігом порту Албанії була проведена на основі даних розвідки, згідно з якими російська нафта потрапила на судно внаслідок навантаження з іншого танкера.

«Виникла підозра, що цю партію нафти вивезли з країн, на які поширюється нафтове ембарго, а саме з росії», — йдеться у повідомленні поліції.

Під час перевірки поліцейські з’ясували, що нафту перевозили без необхідної документації. Команду танкера затримали для слідчих дій.

Загалом у розпорядженні російських нафтових компаній міг виявитися «тіньовий флот» розміром до 600 суден, з яких близько 400 — нафтові танкери, оцінює сировинний трейдер Trafigura, у минулому великий клієнт «Роснефти», який повністю відмовився від російської нафти у перші тижні війни.

Як правило, це старі танкери, призначені до списання на металобрухт: середній вік суден, що виходять із нафтових портів Балтійського моря, сягає майже 20 років, розповідали Reuters трейдери, які працюють у регіоні.

За оцінкою VesselsValue, створення «секретного флоту» коштувало як мінімум $2,2 млрд, з яких $1,4 млрд пішло на закупівлю нафтових танкерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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