На що здатні іранські дрони-камікадзе — Finance.ua

На що здатні іранські дрони-камікадзе
Іранські безпілотники та дрони-камікадзе вже застосувуються в Україні. Їх збивають, уламків більш ніж достатньо для підтвердження присутності.
Finance.ua розбирався, що являють собою іранські безпілотники, чим вони небезпечні, скільки їх і як можна боротися з цією загрозою.
Насправді, ці іранські безпілотники називаються не «Шахід», а «Шахед». Слово «Шахід» (شهید) арабського походження и означає щось на кшталт «мученик», тобто людина, яка загинула за віру.
А ось слово «Шахед» (شاهد) перекладається як «спостерігач» або «свідок». Втім, слова однокорінні, адже «Шахідами» називають не лише тих, хто загинув за віру, а й свідків у суді. Тому обидва варіанти вимови назв іранських дронів можливі.
Є непідтверджена інформація про застосування дрона Shahed-131, це зменшена версія моделі Шахед-136, що несе вибухівку масою 15 кілограм.
Скільки дронів Shahed-136 було поставлено з Ірану, наразі невідомо. Дехто стверджує, що 40 одиниць, інші говорять про 300, треті — про 1000.
Одна з версій Shahed-136 оснащена камерою і може керуватися віддалено оператором. Тобто можна змінювати маршрут польоту і, можливо, перенацілити дрон на інші об’єкти. Але оснащення дрона-камікадзе складною і схибленою системою управління йде в розріз з основною перевагою — простотою виготовлення, застосування високих технологій в іранських дронах-камікадзе чекати не доведеться.
Тактика застосування
Позаяк Shahed-136 не може самостійно знаходити цілі і атакувати об’єкти, що рухаються, його запускають тільки в бік великих стаціонарних цілей.
Точність цілевказівки у дрона-камікадзе дуже низька, тому що використовується інерційна система наведення. Чим далі від цілі, то більшою буде похибка і тим менша точність.
Тобто він становить загрозу для українських міст, а не для ЗСУ.
Виявити Шахід-136 можна візуально, тому що летить він низько, тому росіяни запускають їх уночі, щоб ускладнити це завдання. Збити теж не важко завдяки низькій швидкості і висоті польоту навіть зі стрілецької зброї.
На дату написання цієї статті можна зробити попередній висновок, що при тактиці, що використовується, збивається до 75% дронів камікадзе Shahed-136. З напрацюванням досвіду боротьби з такими цілями, відсоток напевно зростатиме.
Але все сказане вище не робить іранський дрон «іграшкою». Якщо в росію їх було поставлено багато, то росіяни можуть застосувати тактику насичення ППО, тобто запустити більше безпілотників, ніж фізично можна встигнути збити.
Проте перевага дронів Шахід-136 саме в їх кількості. Вони небезпечні, тільки коли їх справді багато.
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