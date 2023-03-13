Swarovski повністю виходить з росії — Finance.ua

Swarovski повністю виходить з росії
Австрійська компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві прикрас зі скла і відома як виробник стразів, анонсувала повний вихід із рф.
Про це в інтерв’ю журналу Trend заявив гендиректор компанії Алексіс Насард.
У березні 2022 року Swarovski призупинила свій російський бізнес. Тепер генеральний директор Алексіс Насард оголосив про повний вихід — «відповідно до чинних санкцій і торговельних обмежень».
Після початку війни в Україні Swarovski закрила свої 12 російських магазинів і припинила онлайн-бізнес у росії, але залишилася в країні.
Тепер компанія «дійшла висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу сплячу діяльність».
Він не уточнив часові рамки виходу, але сказав, що він буде «організований і здійснений відповідно до всіх чинних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження».
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