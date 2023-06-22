Свіжий дизайн та покращений інтер'єр: представлено Range Rover Evoque 2024 (фото) — Finance.ua
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Свіжий дизайн та покращений інтер'єр: представлено Range Rover Evoque 2024 (фото)

Технології&Авто
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Свіжий дизайн та покращений інтер'єр: представлено Range Rover Evoque 2024 (фото)
Свіжий дизайн та покращений інтер'єр: представлено Range Rover Evoque 2024 (фото), Фото: Land Rover
Land Rover оновили кросовер Range Rover Evoque на 2024 модельний рік. Модель отримала кілька косметичних та внутрішніх покращень.
Про це повідомили на сайті Motor1.
Зовні розпізнати новинку можна за зміненою решіткою радіатора. Вона отримала нове оформлення у вигляді сітки з шестикутниками.
Також попереду з’явилися нові фари Pixel 1. У них встановлено втричі більше світлодіодів, ніж в оптиці поточного покоління.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Для оновленого кросовера запропонують новий дизайн колісних дисків розміром до 21 дюйма. Ще одним нововведенням стало розширення асортименту кольорів кузова. Модель отримала нові відтінки — Tribeca Blue, Corinthian Bronze та Arroios Grey.
В інтер'єрі з’явився новий 11,4-дюймовий вигнутий дисплей інформаційно-розважальної системи. Від більшості фізичних кнопок вирішили позбутися.
Варто відзначити, що оновлений Range Rover Evoque отримав нову інформаційно-розважальну систему Pivi Pro 2. Вона підтримує Apple CarPlay, Android Auto та голосове керування.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
У Європі Range Rover Evoque 2024 запропонують у комплектаціях S, Dynamic SE, Dynamic HSE та Autobiography. На вибір є кілька силових установок.
Базовий Range Rover Evoque 2024 оснащений «м'якою» гібридною установкою з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором потужністю 160 к.с. За доплату кросовер можна замовити у версії Plug-in гібрид потужністю 309 к.с.
Також доступні 2,0-літровий «м'який» гібрид на 249 к.с. та 2,0-літрові дизельні двигуни на 163 або 204 к.с. Всі мотори працюють у парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.
Початкова ціна Range Rover Evoque 2024 складає 54 300 доларів. Кросовер вже доступний для попереднього замовлення на сайті виробника.

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