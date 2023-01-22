Світовий продаж електромобілів за рік зріс на 70% — Finance.ua
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Світовий продаж електромобілів за рік зріс на 70%

Світ
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Світовий продаж електромобілів за рік зріс на 70%
Світовий продаж електромобілів за рік зріс на 70%
Частка електрокарів у загальному обсязі річного продажу автомобілів наблизилася до 10%.
Про це свідчать дані аналітичних компаній LMC Automotive та EV-Volumes.com.
Реалізація повністю електричних машин підскочила на 68% порівняно з 2021 роком до 7,8 млн одиниць.
У Європі частка електромобілів у загальному обсязі продажів становила 11%, у Китаї — 19%. На електромобілі, а також гібридні автомобілі, що підключаються, припало в цілому 20,3% продажів машин на європейському ринку в 2022 році.
Як повідомило Об’єднання німецької автомобільної промисловості (VDA), автомобілі з електричним двигуном становили 25% всього виробництва машин у Німеччині минулого року. У грудні їхній продаж у ФРН перевищив реалізацію автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.
Загалом світовий продаж машин минулого року скоротився на 1%, до 80,6 млн одиниць, свідчать дані LMC. Він знизився на 8% у США та на 7% у Європі, і зросли на 4% у Китаї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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