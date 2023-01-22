Світовий продаж електромобілів за рік зріс на 70% — Finance.ua

Світовий продаж електромобілів за рік зріс на 70% Сьогодні 04:49 — Світ

Світовий продаж електромобілів за рік зріс на 70%

Частка електрокарів у загальному обсязі річного продажу автомобілів наблизилася до 10%.

Про це свідчать дані аналітичних компаній LMC Automotive та EV-Volumes.com.

Реалізація повністю електричних машин підскочила на 68% порівняно з 2021 роком до 7,8 млн одиниць.

У Європі частка електромобілів у загальному обсязі продажів становила 11%, у Китаї — 19%. На електромобілі, а також гібридні автомобілі, що підключаються, припало в цілому 20,3% продажів машин на європейському ринку в 2022 році.

Як повідомило Об’єднання німецької автомобільної промисловості (VDA), автомобілі з електричним двигуном становили 25% всього виробництва машин у Німеччині минулого року. У грудні їхній продаж у ФРН перевищив реалізацію автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Загалом світовий продаж машин минулого року скоротився на 1%, до 80,6 млн одиниць, свідчать дані LMC. Він знизився на 8% у США та на 7% у Європі, і зросли на 4% у Китаї.

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