Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року — Finance.ua

Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року

Світовий конгрес українців (СКУ) опублікував списки держав, які 2022 року підтримали Україну, надавши їй гуманітарну та військову допомогу.

Про це йдеться на сайті СКУ

«Ми раді, що так багато країн і народів почули наш заклик і простягнули українцям руку допомоги у цих надзвичайних умовах. Підбиваючи підсумки цього тяжкого для усього миролюбного світу року, ми щиро дякуємо кожній державі світу, кожному народу, який надав військову або гуманітарну допомогу українцям!», — подякували у Конгресі.

У СКУ наголосили, що, незалежно від розміру та статусу допомоги, кожні з цих держав і суспільств зробили свій внесок у забезпечення стійкості українського народу, а значить — і у майбутню перемогу українців над російським агресором, яку ми обов’язково здобудемо у 2023-му році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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