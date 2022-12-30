Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року — Finance.ua
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Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року

Казна та Політика
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Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року
Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року
Світовий конгрес українців (СКУ) опублікував списки держав, які 2022 року підтримали Україну, надавши їй гуманітарну та військову допомогу.
Про це йдеться на сайті СКУ.
Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року
«Ми раді, що так багато країн і народів почули наш заклик і простягнули українцям руку допомоги у цих надзвичайних умовах. Підбиваючи підсумки цього тяжкого для усього миролюбного світу року, ми щиро дякуємо кожній державі світу, кожному народу, який надав військову або гуманітарну допомогу українцям!», — подякували у Конгресі.
Світовий конгрес українців опублікував списки держав, які підтримали Україну 2022 року
У СКУ наголосили, що, незалежно від розміру та статусу допомоги, кожні з цих держав і суспільств зробили свій внесок у забезпечення стійкості українського народу, а значить — і у майбутню перемогу українців над російським агресором, яку ми обов’язково здобудемо у 2023-му році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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