Світовий Банк фінансуватиме альтернативні джерела енергії на елеваторах — Finance.ua
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Світовий Банк фінансуватиме альтернативні джерела енергії на елеваторах

Казна та Політика
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Світовий Банк планує створення нових та фінансування вже існуючих програм в рамках проєкту підтримки агросектору України, розрахованого до 2025 року.
Про це йшла мова під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з директором Світового Банку у справах країн Східної Європи Джорданом Шварцом та директором з питань операційної діяльності СБ Геворгом Саргсяном.
Як зазначається, сторони обговорили надання коштів на доступне кредитування для фермерських господарств за програмою «5-7-9». Надання грантів малим фермерським господарствам.
Світовий Банк фінансуватиме альтернативні джерела енергії на елеваторах
«Також обговорили програму фінансування альтернативних джерел енергії для зернових елеваторів. Це сприятиме зменшенню витрат та підвищення надійності їхніх послуг, таких як сушіння та зберігання продовольства», — говориться у повідомленні Мінагрополітики.
Микола Сольський акцентував увагу на важливості підтримки реформи системи зрошення в Україні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
AgroPortal.ua
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