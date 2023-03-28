Світовий Банк фінансуватиме альтернативні джерела енергії на елеваторах — Finance.ua

Світовий Банк фінансуватиме альтернативні джерела енергії на елеваторах Вчора 21:23 — Казна та Політика

Світовий Банк планує створення нових та фінансування вже існуючих програм в рамках проєкту підтримки агросектору України, розрахованого до 2025 року.

Про це йшла мова під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з директором Світового Банку у справах країн Східної Європи Джорданом Шварцом та директором з питань операційної діяльності СБ Геворгом Саргсяном.

Як зазначається, сторони обговорили надання коштів на доступне кредитування для фермерських господарств за програмою «5-7-9». Надання грантів малим фермерським господарствам.

«Також обговорили програму фінансування альтернативних джерел енергії для зернових елеваторів. Це сприятиме зменшенню витрат та підвищення надійності їхніх послуг, таких як сушіння та зберігання продовольства», — говориться у повідомленні Мінагрополітики.

Микола Сольський акцентував увагу на важливості підтримки реформи системи зрошення в Україні.

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