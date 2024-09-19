Світовий автопром впав у стагнацію — Finance.ua

Світовий автопром впав у стагнацію 19.09.2024, 00:31 — Технології&Авто

Світовий автопром впав у стагнацію

У першому півріччі 2024 кількість вироблених автомобілів дорівнює показнику аналогічного періоду минулого року.

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у першому півріччі 2024 р. глобальне виробництво автотранспорту склало 44 447 267 од, повідомляє Укравтопром. Такий результат майже не відрізняється від показника I півріччя 2023 р. (+0,2%).

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Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 31 722 028 од. (+0,3%). Легких комерційних автомобілів виготовлено — 10 652 481 од. (-1%). Великих вантажних авто — 1 895 411 од. (+1%). Автобусів — 177 347 од. (+23%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за три місяці було виготовлено понад 13,9 млн од. автотранспорту (+5%). Друге місце посідає США, з результатом — 5,6 млн. од. (+3%). Третій результат продемонструвала Японія — 3,9 млн. од. (-10%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 3,1 млн од. (+6%) та Південна Корея — 2,4 млн. од. (+10%).

Телеканал 24 За матеріалами:

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