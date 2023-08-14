Світові інвестори втрачають довіру до цінних паперів, пов’язаних із компаніями та країнами, які знаходяться у зонах бойових дій — Reuters Сьогодні 16:30 — Фондовий ринок

Світові інвестори втрачають довіру до цінних паперів, пов’язаних із компаніями та країнами, які знаходяться у зонах бойових дій — Reuters

Світові інвестори втрачають довіру до цінних паперів, пов’язаних з акціями компаній у геополітичних гарячих точках світу, після того як москва вирішила виключити російські депозитарні розписки з лістингу іноземних бірж у відповідь на західні санкції через війну в Україні.

Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, дії кремля позбавили багатьох іноземних інвесторів можливості торгувати російськими цінними паперами, зокрема депозитарними розписками.

Інвестори занепокоєні майбутніми діями інших урядів, які, можливо, намагатимуться зменшити іноземний вплив на свої провідні компанії.

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Депозитарні розписки (ДР) — це сертифікати, випущені банком, що представляють акції іноземної компанії, які торгуються на місцевій фондовій біржі.

ДР знижують валютний ризик і ризик ліквідності для покупців, які розглядають їх як один із найнадійніших способів інвестування в компанії в країнах від Бразилії до Китаю.

Але події в росії змусили багатьох інвесторів списати вартість депозитарних розписок російських компаній на нуль, зважаючи на їхню нездатність торгувати ними. Інвестори та аналітики тепер задаються питанням, чи може майбутня геополітична напруженість призвести до подібної реакції з боку інших урядів, і чи точно ці ризики відображаються в поточних цінах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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