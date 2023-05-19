Світові ціни на пшеницю впали після продовження «зернової угоди» – CNN — Finance.ua
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Світові ціни на пшеницю впали після продовження «зернової угоди» – CNN

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Світові ціни на пшеницю в четвер знизилися після того, як напередодні було оголошено про те, що Чорноморська зернова угода продовжується на наступні два місяці.
Про це йдеться в повідомленні CNN.
«Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі впали на 2% до $6,12 долара за бушель. Загалом ціни впали на 23% з початку року та на 57% з моменту досягнення історичного максимуму в $14,30 доларів за бушель у березні минулого року», — зауважується в повідомленні.
За даними компанії Gro Intelligence, яка займається сільськогосподарською статистикою, на Україну й росію разом припадає майже третина світового експорту пшениці. Вони також входять до трійки найбільших світових експортерів ячменю, кукурудзи, ріпакової та соняшникової олії.
За кілька днів після вторгнення росії в 2022 році глобальні ціни на пшеницю різко зросли, а Продовольча та сільськогосподарська організація ООН попередила, що через війну 47 мільйонів людей можуть опинитися в стані «гострої продовольчої безпеки». Натомість укладена в липні минулого року «зернова угода», як заявили в ООН, допомогла «стабілізувати ринки та зменшити нестабільність».
За матеріалами:
Укрінформ
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