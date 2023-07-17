Світові ціни на пшеницю поповзли вгору після заяв росії про зупинення зернової угоди — Finance.ua
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Світові ціни на пшеницю поповзли вгору після заяв росії про зупинення зернової угоди

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Ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли більш ніж на 4% після заяви росії про зупинення зернової угоди.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Так, 17 липня ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі зросли на 4,2%. На максимумі, який було зафіксовано опівдні, контракти торгувалися по $689,2 за тонну.
Однак уже через півтори години зростання сповільнилося до 3,14%, ф’ючерси почали торгуватися по $682,2 за тонну.
Нагадуємо:
17 липня спливає термін зернової угоди, яку було продовжено в травні.
Раніше Кремль заявляв, що росія повернеться до реалізації угоди тільки після того, як будуть виконані її умови.
росія домагається перепідключення Россільгоспбанку до міжнародної системи обміну платіжною інформацією SWIFT, постачань запчастин, розблокування транспортної логістики та страхування, відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті - Одеса», а також розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, які пов’язані з виробництвом і транспортуванням продовольства і добрив.
17 липня МЗС росії повідомило, що москва офіційно повідомила Туреччину, Україну і секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження зернової угоди.
Bloomberg зазначає, що заяву було зроблено в день, коли на Керченському мосту пролунали вибухи, які змусили москву призупинити автомобільний і залізничний рух через головний міст, який з'єднує росію з окупованим Кримом.
За матеріалами:
Економічна Правда
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