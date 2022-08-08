Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль — Finance.ua

Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль Вчора 05:23 — Аграрний ринок

Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль

Середні світові ціни на продовольство продовжують знижуватися четвертий місяць поспіль — у липні значення Індексу цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) знизилось на 8,6% від рівня цін у червні.

Про це свідчать дані ФАО

У липні Індекс продовольчих цін становить 140,9 пункта, що на 13,3 пункта (8,6%) нижче рівня червня.

«Липневе зниження значення цього індексу стало найбільш різким з жовтня 2008 року і зумовлене масштабним скороченням значень індексів цін на рослинні олії та зернові та дещо менш значним скороченням значень індексів цін на цукор, молочну продукцію та м’ясо», — зазначають аналітики.

Середнє значення індексу цін на зернові в липні досягло 147,3 пункта, що на 19,1 пункта нижче показника червня. На це вплинуло падіння світових цін на зернові.

Середній індекс цін на рослинну олію в липні опустилось на 40,7 пункта або 19,2% до мінімального значення за останні 10 місяців і становило 171,1 пункта. Різке падіння середніх цін пояснюється зниженням світових цін на пальмову, соєву, распову та соняшникову олії.

Індекс цін на молочну продукцію становив 146,4 пункта, що на 3,8 пункта (2,5%) нижче червневого показника. Найбільше знизилися міжнародні котирування сухого знежиреного молока, а також вершкового масла та сухого незбираного молока, що обумовлено слабкою ринковою активністю в Європі у зв’язку з настанням періоду літніх відпусток.

Економічна Правда За матеріалами:

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