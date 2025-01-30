Світові ціни на каву знову оновили історичний рекорд (ціна на арабіку та робусту) — Finance.ua

Світові ціни на каву знову оновили історичний рекорд (ціна на арабіку та робусту) Сьогодні 13:32

Світові ціни на каву знову оновили історичний рекорд (ціна на арабіку та робусту)

Світові ціни на каву сорту арабіка у середу, 29 січня, досягли рекордно високого рівня, перевищивши 3,60 долара за фунт (0,45 кг), оскільки у Бразилії, найбільшого у світі виробника, залишилося мало продукції для продажу, а побоювання щодо майбутнього врожаю зберігаються.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на арабіку

Дилери кажуть, що 70−80% поточного врожаю арабіки в Бразилії продано, а нові угоди йдуть повільно. Бразилія виробляє майже половину світових зерен арабіки, елітного сорту, який зазвичай використовується в смажених та мелених сумішах.

Нещодавня погода в країні була сприятливішою після сильної посухи минулого року. Однак майбутній урожай буде на 4,4% менше попереднього, згідно з бразильським агентством з постачання продовольства Conab.

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Ціни на робусту

«Глобальні постачання кави залишаються обмеженими. В’єтнам повільно просувається з продажем урожаю робусти. Арабіка, зібрана в Центральній Америці та Колумбії, доставляється на ринок довше, а бразильські фермери не виявляють особливого інтересу до продажу», — заявив брокер HedgePoint Global Markets.

Кава робуста, більш дешевий сорт, який використовується в основному для приготування розчинної кави, виріс у ціні на 0,9%, до 5609 дол. за тонну.

Очікується, що експорт кави з Індії, п’ятого за величиною виробника робусти у світі, скоротиться більш ніж на 10% у 2025 році через зниження виробництва та скорочення перехідних запасів урожаю минулого сезону.

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Дилери повідомили, що фермери в Індії та В’єтнамі стримують продажі робусти в очікуванні подальшого зростання цін, а в Бразилії вже продано близько 80−90% поточного врожаю.

За даними звіту брокерської компанії Sucden, бразильські фермери також віддають пріоритет внутрішнім продажам, а не експорту, навіть попри те, що останній приносить більше прибутку, оскільки їхнє фінансове становище значно покращилося за останні два роки.

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