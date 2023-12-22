Світове автовиробництво збільшилось на 10% — Finance.ua

Світове автовиробництво збільшилось на 10% Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Світове автовиробництво збільшилось на 10%

За три квартали 2023 року глобальне виробництва автотранспорту становило 66 930 442 од. Це на 10% більше, ніж торік, свідчать дані всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).

Про це повідомляє «Укравтопром».

Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 47 962 217од. (+10%).

Легких комерційних автомобілів виготовлено — 15 992 426 од. (+10%). Великих вантажних авто — 2 754 941 од. (+10%). Автобусів — 220 858 од. (+30%).

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Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за дев’ять місяців було виготовлено понад 21 млн од. автотранспорту, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2022р.

Друге місце посідає США, з результатом — більше 8,1 млн од. (+9%). Третій результат продемонструвала Японія — майже 6,6 млн од. (+16%).

Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 4,5 млн. од. (+8%) та Південна Корея — 3,2 млн од. (+17%).

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