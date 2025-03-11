Світова торгівля кавою сповільнюється: ціни зросли на 70% — Finance.ua
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Світова торгівля кавою сповільнюється: ціни зросли на 70%

Світ
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Світова торгівля кавою сповільнюється: ціни зросли на 70%
Світова торгівля кавою сповільнюється: ціни зросли на 70%
Глобальна торгівля кавою зазнає значних труднощів через рекордне зростання цін, що змушує трейдерів скорочувати закупівлі до мінімальних обсягів. Продавці не можуть переконати роздрібні мережі прийняти нові, вищі ціни, що призводить до серйозних перебоїв у постачанні.
Про це повідомляє Reuters.
За минулі кілька місяців ф’ючерси на арабіку на біржі ICE зросли на 70%, викликавши шок у галузі. Директор ELCAFE C.A. в Еквадорі Ренан Чуейрі заявив, що вперше за багато років їхня компанія не продала весь запланований обсяг виробництва до березня.
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«Зазвичай ми розпродуємо всю продукцію ще до цього часу, але наразі реалізовано лише 30%», — зазначив він.
Головна причина цінового стрибка — скорочення виробництва у ключових регіонах вирощування кави, зокрема у Бразилії. Це змушує ринок працювати за схемою «з рук у руки» — без довгострокових контрактів, лише з негайною оплатою та самовивозом товару.
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Складські запаси кави у США скоротилися вдвічі, що призвело до передчасного розірвання договорів оренди приміщень. Деякі американські ритейлери вже постають перед дефіцитом кави на полицях, оскільки переговори щодо нових цін затягуються.
Попри нинішні труднощі, аналітики очікують на можливе зниження цін на 30% до кінця року завдяки перспективам хорошого врожаю в Бразилії та розширенню посівних площ у таких країнах, як Індія, Уганда та Ефіопія. Проте до стабілізації ринку частина кавового бізнесу може не витримати фінансового навантаження.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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