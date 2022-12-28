Світова економіка рухається до рецесії 2023 року — CEBR — Finance.ua

Світова економіка рухається до рецесії 2023 року — CEBR Сьогодні 07:23 — Світ

У 2023 році світ зіткнеться з рецесією, оскільки більш висока вартість запозичень, спрямована на боротьбу з інфляцією, призводить до скорочення економіки низки країн.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дослідження Центру економічних та бізнес-досліджень.

При цьому, торік світова економіка вперше перевищила $100 трлн. Однак у 2023 році вона зупиниться, оскільки політики продовжують боротьбу з ростом цін.

«Цілком ймовірно, що світова економіка зіткнеться з рецесією наступного року в результаті підвищення відсоткових ставок у відповідь на вищу інфляцію», — зазначили в CEBR.

Водночас експерти зазначають, що «битва з інфляцією ще не виграна».

«Ціна зниження інфляції до більш комфортного рівня — найгірші перспективи зростання на кілька років вперед», — додали в CEBR.

У той же час у Центрі вважають, що до 2037 року світовий валовий внутрішній продукт подвоїться, оскільки країни, що розвиваються, наздоженуть багатші.

Зокрема очікується, що до 2037 року на регіон Східної Азії та Тихого океану припадатиме понад третина світового виробництва, а частка Європи скоротиться до менш ніж однієї п’ятої.

При цьому Китай не зможе наздогнати економіку США як мінімум до 2036 року — це на шість років пізніше, ніж очікувалося. Зростання китайської економіки уповільнили політика нульової толерантності до коронавірусу і зростаюча торговельна напруженість із Заходом.

У CEBR прогнозують, що наслідки економічної війни між Китаєм та Заходом будуть у кілька разів серйознішими, ніж наслідки вторгнення рф в Україну. Зокрема, експерти очікують на досить різку світову рецесію та відновлення інфляції.

«Але шкода Китаю буде в багато разів більша, і це цілком може підірвати будь-яку спробу очолити світову економіку», — додали в CEBR.

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