Світова економіка може втратити значні кошти в найближчі роки — Finance.ua
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Світова економіка може втратити значні кошти в найближчі роки

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Глобальна економіка може втратити 14,5 трильйона доларів за п’ять років. Причиною можуть стати геополітичні конфлікти, які сильно впливають на постачання товарів і послуг.
Оператор страхового ринку Lloyd’s of London розробив вісім можливих сценаріїв, де аналізуються системні ризики, повідомляє Reinsurance News.
За оцінками, втрати світової економіки через конфлікти можуть становити від 7,8 трильйона доларів у випадку незначних проблем до 50 трильйонів доларів у найгіршому сценарії.
Понад 80% світових імпортно-експортних операцій, а це приблизно 11 мільярдів тонн товарів, здійснюються через морські шляхи. Тому закриття ключових торгівельних маршрутів через геополітичні конфлікти становить одну з найбільших загроз для стабільності світової економіки, зазначають у Lloyd’s.
Зауважте! Вплив на бізнес залежатиме від регіону, його участі в конфлікті, залежності від міжнародної торгівлі та ризиків затримок або втрат товарів через порушення ланцюгів постачання.
Зокрема, Європа, яка значно залежить від постачання напівпровідників та інших товарів для автомобільної й електронної промисловості, може втратити до $3,4 трлн.
За матеріалами:
Телеканал 24
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