Світова авіагалузь цього року очікує на прибутки майже у $10 мільярдів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світова авіагалузь цього року очікує на прибутки майже у $10 мільярдів

Фондовий ринок
15
Світова авіагалузь цього року очікує на прибутки майже у $10 мільярдів
Світова авіагалузь цього року очікує на прибутки майже у $10 мільярдів
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що цього року світові авіакомпанії мають отримати майже 10 мільярдів доларів прибутку, у той час, як бізнес відновлюється після пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє CNN.
«Попри економічну невизначеність, люди літають, щоб відновити зв’язок, досліджувати та вести бізнес. Аеропорти завантажені, заповнюваність готелів зростає, місцева економіка відроджується, а авіаційна галузь стала прибутковою», — заявив глава IATA Віллі Волш.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Організація більш ніж удвічі збільшила свій прогноз щодо прибутку світової авіаційної галузі на 2023 рік.
Очікується, що цього року авіакомпанії отримають 9,8 мільярда доларів США чистого прибутку порівняно з грудневим прогнозом у 4,7 мільярда доларів.
Місце для вашої реклами
За словами Волша, підвищенню прибутковості сприяли доходи від вантажних перевезень, відновлення економіки Китаю та зниження цін на авіапаливо.
В IATA також очікують, що цього року 4,35 мільярда людей подорожуватимуть повітрям, що не так далеко від 4,54 мільярда пасажирів, які літали ще у 2019 році до початку пандемії коронавірусу.
Читайте також
Зазначається, що авіаційна галузь зазнала чистих збитків у 183 мільярди доларів у період з 2020 по 2022 роки через карантини.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.