Світ має повністю забороняти російську продукцію, а не обмежувати її, — економіст — Finance.ua
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Світ має повністю забороняти російську продукцію, а не обмежувати її, — економіст

Світ
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Світ має повністю забороняти російську продукцію, а не обмежувати її, — економіст
Світ має повністю забороняти російську продукцію, а не обмежувати її, — економіст
Запроваджені у світі санкції проти рф працюють. Водночас санкції могли б бути ефективнішими, якби запроваджувалася повна заборона на російську продукцію, а не обмеження імпорту.
Про це повідомляє економіст Андрій Новак.
«Безумовно, нам в Україні хотілося б набагато жорсткіших санкцій проти країни-агресора, і щоб вони були масштабніші. Але історично завжди так було, що кому війна, а кому заробіток. Зараз використовувати безвихідне становище росії дуже вигідно, адже вона продає свою продукцію за демпінговими цінами. Але все-таки 12 пакетів санкцій, які вже прийняті, серйозно підрізали можливості російської економіки фінансувати війну проти України», — наголосив Новак.
Він зауважив: Україна має бути вдячна країнам і міжнародним організаціям, які запровадили санкції проти росії. Але надалі санкції мають бути все жорсткіші і жорсткіші, тому що війна і глобальні економічні проблеми вже починають бити по головним світовим гравцям.
«Практика обмежувальних цін на, наприклад, російський газ і нафтопродукти показала, що, з одного боку, цей механізм нібито працює, але росії вдається знаходити обхідні шляхи. І тому найбільш ефективні санкції - ті, які не обмежують, а забороняють. І якщо буде повне ембарго, наприклад, на російські енергоносії, чи на російський метал — отоді це буде серйозний удар по відповідному напрямку російської економіки. А будь-які обмеження завжди можна обійти», — резюмував Новак.
Нагадаємо, 12 пакет санкцій ЄС передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки.
Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакету санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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